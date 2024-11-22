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18:42, 22 ноября 2024Экономика

Долларовый индекс российского фондового рынка упал до минимума с марта 2022 года

Индекс РТС упал ниже 800 пунктов впервые с марта 2022 года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Долларовый аналог индекса Мосбиржи (РТС) снижается в пятницу на 1,46 процента, до 791,95 пункта, свидетельствуют данные торгов. Как пишет РБК, ниже отметки в 800 пунктов он опустился впервые с марта 2022 года.

РТС обновляет минимумы на фоне ослабления рубля и роста американской валюты, указывают аналитики «Альфа-Инвестиций». Индекс Мосбиржи при этом, наоборот, растет, прибавляя более 0,5 процента.

В перечне негатива, влияющего на настроения инвесторов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов привел опасения очередного повышения ставки ЦБ на декабрьском заседании, а также динамику роста цен в стране.

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные на уровне 102,58 рубля, что является максимумом с того же марта 2022-го. При этом на форексе в течение дня американская валюта стоила больше 103 рублей.

Основные причины такой динамики эксперты видят во влиянии геополитики, а также новых санкций, введенных США против российский банков. «Эпизоды эскалации, как правило, сопровождаются ростом государственных расходов, в том числе на импорт, что создает дополнительное давление на национальную валюту», — прокомментировала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

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