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18:13, 26 ноября 2024Экономика

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро до новых психологических отметок

Банк России поднял курсы доллара и евро выше 105 и 110 рублей соответственно
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 27 ноября, преодолели новые психологические отметки в 105 и 110 рублей соответственно, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Регулятор поднял курс американской валюты на 1,27 рубля, до 105,06, европейской — на 1,62 рубля, до 110,49. Также на 23 копейки, до 14,44 рубля подорожал китайский юань.

Рубль в ходе торгов во вторник на рынке Форекс опускался ниже 107 к доллару и 113 — к евро.

Официальный курс, который только на прошлой неделе закрепился выше отметки в 100 рублей за доллар, продолжает расти на фоне геополитической неопределенности и ситуации с поступлением валютной выручки, отмечают аналитики. Ее недостаток связан как с сокращением экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введением американских ограничений в отношении Газпромбанка, указал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

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