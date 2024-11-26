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13:26, 26 ноября 2024Экономика

Турция добивается от США исключения для закупок газа через российский банк

Турция ведет с США переговоры об исключении для закупок газа через Газпромбанк
Дмитрий Воронин
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Турция ведет переговоры с США о возможном снятии санкционных запретов по поводу взаимодействия с Газпромбанком, что позволит стране иметь возможность продолжать использовать российскую кредитную организацию для оплаты импорта газа. Об этом со ссылкой на министра энергетики Алпарслана Байрактара пишет Bloomberg.

По словам турецкого политика, не добившись таких шагов со стороны американцев, страна не сможет расплачиваться за энергоносители из РФ, на которые, как напоминают журналисты, у нее приходится 40 процентов потребляемого газа и половина нефти. Байрактар указал, что такая ситуация сулит Турции большие проблемы и в связи с возможными исключениями напомнил о прецедентах, связанных с Ираном.

В материале отмечается, что между США и европейскими покупателями российского газа растет напряжение из-за введенных на прошлой неделе санкций. Под них попали более 100 юридических и физических лиц из РФ, в том числе более 50 банков. Ситуация с Газпромбанком является важной, поскольку через эту кредитную организацию организована схема оплаты поставок российского газа в различные государства, включая страны Евросоюза. В Венгрии уже заявили, что новые ограничения являются угрозой для госэнергетики и лишают Будапешт возможности платить за российский газ.

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В Кремле ранее уточнили, что воспринимают санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу, в связи с чем пообещали принять контрмеры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с оплатой газа разрешится, признав, что для этого возможно «потребуется какое-то время».

Де-юре европейские потребители не расплачиваются с Газпромбанком долларами, расчеты в которых ограничили санкции, но, как отмечали собеседники «Коммерсанта» на рынке, несмотря на отсутствие прямого запрета, в Европе не будут рисковать, чтобы не навлечь на себя американские меры, поэтому для оплаты российского газа, скорее всего, потребуются новые схемы.

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