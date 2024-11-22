В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал санкции против Газпромбанка угрозой энергетике

Новый пакет антироссийских санкций США, который коснулся Газпромбанка, является угрозой для венгерской энергетики, потому что лишает Будапешт возможности платить за российский газ. На такую проблему пожаловался глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «Коммерсантъ».

По его словам, юристы изучают последствия санкций, при необходимости «Газпром» получит консультации. Сийярто назвал действия Минфина США осознанной попыткой поставить ряд европейских стран в затруднительное положение.

Газпромбанк стал ключевой организацией для оплаты российского газа весной 2022 года, когда президент России Владимир Путин поручил проводить все платежи в рублях. Следующие два с половиной года такой статус позволял организации избегать санкций, под которые попали все остальные крупнейшие российские банки.