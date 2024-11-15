«Газпром» приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Европе

OMV получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок газа с 16 ноября

Российский энергохолдинг «Газпром» приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе (ЕС) — OMV Gas Marketing & Trading — с 16 ноября 2024 года. Соответствующее заявление австрийской нефтегазовой компании опубликовано на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).

В сообщении концерна утверждается, что поставка газа от «Газпром экспорта» приостановится в 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 по московскому). Накануне, 14 ноября, OMV объявила о победе в споре в зарубежном арбитражном суде с российской компанией.

Разбирательство велось по делу о прекращении поставок газа из РФ осенью 2022 года. По его итогам OMV заявила о намерении взыскать с «Газпром экспорта» в общей сложности 230 миллионов евро за недопоставку газа по контракту в Германию. Кроме того, в компании собрались получить с российской компании проценты и компенсацию за понесенные судебные издержки.

После победы в суде в австрийской компании заявили о рисках ухудшения деловых отношений с «Газпром экспорт». При этом в OMV подчеркнули, что готовы к самому негативному сценарию, подразумевающему остановку прокачки российского топлива. При подобном раскладе, заверили в компании, концерн примет меры по диверсификации поставок. Стабилизировать ситуацию, отметили в компании, помогут в том числе заполненные более чем на 90 процентов подземные хранилища газа (ПХГ).