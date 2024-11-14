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08:09, 14 ноября 2024Экономика

Один из главных клиентов «Газпрома» в ЕС взыщет с него 230 миллионов евро

Австрийская OMV собралась взыскать с «Газпрома» €230 млн после победы в суде
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

После победы в рамках арбитражного разбирательства по делу о прекращении поставок газа осенью 2022 года австрийская нефтегазовая компания OMV собирается взыскать с «Газпром экспорта» 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки. Об этом говорится в сообщении OMV, которая является одним из основных клиентов российского поставщика в Евросоюзе.

Иск, касавшийся поставок газа в Германию, был подан в январе прошлого года. Получить компенсацию компания намерена с помощью ее учета в платежах, которые должна произвести по контракту с «Газпром экспортом», предусматривающим поставки в Австрию.

По оценке OMV, зачет в платежах положительно скажется на уравновешивании финансовых потерь, понесенных в 2022 году, но может привести к ухудшению отношений с российским поставщиком. В том числе, компания готова к полной остановке поставок.

В этом случае, отмечает OMV, могут возникнуть «небольшие единовременные убытки от хеджирования», но полученная компенсация явно перевесит их. Для подготовки к возможной остановке прокачки газа компания принимает меры по диверсификации поставок, чему способствуют и заполненные более чем на 90 процентов хранилища газа.

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«Газпром», скорее всего, не признает решение о выплате компенсаций, поскольку ранее через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области добился запрета для OMV Exploration & Production, дочерней компании OMV, вести разбирательство с ним за рубежом. Таким образом, зачет австрийского покупателя будет воспринят как отказ платить, что должно привести к прекращению поставок.

В феврале этого года министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна должна постепенно выходить из отношений с «Газпромом», чтобы снизить значительную зависимость от Москвы. Нынешнее решение OMV о взыскании средств принято на фоне ожидающегося прекращения прокачки российского газа через Украину. Именно по этому маршруту получает газ Австрия.

Иск OMV касался остановки поставок в Германию по газопроводу «Северный поток» в начале сентября 2022 года. Тогда «Газпром» объяснял ситуацию сложностью с ремонтом оборудования. До этого компания понизила прокачку в Европу. Возобновить поставки так и не удалось, потому через несколько недель подводный взрыв разрушил магистраль.

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