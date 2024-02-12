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13:03, 12 февраля 2024Экономика

Австрия начала подготовку к отказу от российского газа

Министр энергетики Австрии Гевесслер анонсировала отказ от поставок газа из РФ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Из долгосрочных договоров на поставку российского газа, заключенных нефтегазовым концерном OMV, надо постепенно выходить, потому что они не позволяют снизить зависимость от Москвы. Об этом на пресс-конференции заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, передает ТАСС.

Она рассказала о начале подготовки таких документов. Это даст возможность отказаться от обязательств забирать в России большое количество газа. О какой-либо конкретике по срокам не сообщается.

Австрия остается одной из самых зависимых от российского трубопроводного газа страной в Европе. При этом поставки идут через территорию Украины по контракту, действующему до конца 2024 года.

Украина неоднократно заявляла, что не намерена продлевать соглашение. Вице-премьер России Александр Новак в январе этого года подтверждал, что никаких переговоров о подписании нового контракта или о продаже газа на границе европейским покупателям не идет.

При этом в Европе полагают, что смогут компенсировать выпавшие объемы за счет альтернативных поставщиков. В последние полтора года регион резко сократил долю закупаемого в России трубопроводного газа, добившись при этом многократного снижения цен.

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      Платон Щукин
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