Австрия начала подготовку к отказу от российского газа

Министр энергетики Австрии Гевесслер анонсировала отказ от поставок газа из РФ

Из долгосрочных договоров на поставку российского газа, заключенных нефтегазовым концерном OMV, надо постепенно выходить, потому что они не позволяют снизить зависимость от Москвы. Об этом на пресс-конференции заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, передает ТАСС.

Она рассказала о начале подготовки таких документов. Это даст возможность отказаться от обязательств забирать в России большое количество газа. О какой-либо конкретике по срокам не сообщается.

Австрия остается одной из самых зависимых от российского трубопроводного газа страной в Европе. При этом поставки идут через территорию Украины по контракту, действующему до конца 2024 года.

Украина неоднократно заявляла, что не намерена продлевать соглашение. Вице-премьер России Александр Новак в январе этого года подтверждал, что никаких переговоров о подписании нового контракта или о продаже газа на границе европейским покупателям не идет.

При этом в Европе полагают, что смогут компенсировать выпавшие объемы за счет альтернативных поставщиков. В последние полтора года регион резко сократил долю закупаемого в России трубопроводного газа, добившись при этом многократного снижения цен.