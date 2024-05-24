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18:44, 24 мая 2024Экономика

«Газпром» и европейская компания запретили друг другу судиться за рубежом

«Газпром» и чешская CEZ добились судебных запретов на процесс в России и в ЕС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трибунал Международной торговой палаты (ICC) удовлетворил иск чешской энергетической компании CEZ и запретил «Газпрому» продолжать судебное разбирательство в российском арбитраже. Об этом со ссылкой на заявление CEZ пишет Reuters.

Также сегодня, 24 мая, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к CEZ о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, то есть за пределами России, сообщает ТАСС.

Таким образом, компании оказались в ситуации, когда они, исходя из указанных судебных решений, не имеют юрисдикции, в которой можно было бы решить возникший спор.

Разбирательство связано с иском CEZ к «Газпрому» по поводу поставок в 2022 году, которые оказались ниже, чем прописано в контракте. Чешская компания требовала компенсации в размере 44 миллионов долларов. Российский арбитраж постановил, что если CEZ продолжит решать вопрос не в России, то с компании взыщут почти 58 миллионов евро.

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Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также удовлетворил просьбу «Газпром экспорта» и запретил австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, «дочке» OMV, вести разбирательство в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

На этом фоне головная компания предупредила о риске прекращения поставок «Газпрома», который закрывает большую часть потребностей Австрии, из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании». Название страны и компании OMV не привела.

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      Платон Щукин
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