Стефанчука призвали к миру с РФ как «единственного» легитимного лидера Украины

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к спикеру Верховной Рады республики Руслану Стефанчуку с предложением подписать мирный договор с Россией. В разговоре с ним в соцсети Х (бывшая Twitter) она объяснила свою просьбу тем, что, по ее мнению, в настоящий момент политик является «единственным легитимным лидером» страны.

Выступающая за мир журналистка задала Стефанчуку вопрос, действительно ли он хочет продолжить жертвовать украинцами только за веру в то, что он может быть нужен Западу. Она напомнила, что граждане республики были готовы сесть за стол переговоров еще в 2022 году, когда в решение Киева по этому вопросу вмешался премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«С тех пор мы понесли потери — сотни тысяч людей. Украина теряет будущее и территории. Будьте смелым. Прекратите это», — призвала Панченко. Она подчеркнула, что ее мнение разделяют миллионы украинцев. В ответ Стефанчук обвинил девушку в предательстве страны.

Есть вероятность, что Стефанчук впервые открыто и публично вступил в дискуссию на эту тему.

Ранее спикер Рады ответил президенту России Владимиру Путину на слова о нелегитимности Зеленского. По словам Стефанчука, действующий украинский лидер, согласно Конституции, остается на посту на законных основаниях вплоть до вступления в должность нового президента.