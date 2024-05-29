Спикер Рады ответил Путину на слова о нелигитимности Зеленского

Спикер Верховной Рады Стефанчук ответил на слова Путина о Зеленском

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции, остается законным лидером вплоть до вступления в должность нового президента. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таким образом он ответил на слова российского лидера Владимира Путина о нелегитимности Зеленского. Стефанчук посоветовал обратить внимание на часть 1 статьи 108 Конституции Украины.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта. Срок полномочий Владимира Зеленского, избранного главой государства в 2019 году, истек 20 мая, однако президентские выборы в стране не объявили. В свою очередь, сам украинский лидер заявлял, что его пять лет еще не закончились. «Из-за военного положения они продолжаются», — отмечал он.