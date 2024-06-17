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00:31, 17 июня 2024Из жизни

Ушедшая в порно религиозная женщина рассказала об отношении фанатов к ее детям

Николь Митчелл

Николь Митчелл. Кадр: truly / YouTube

Бывшая религиозная проповедница, ушедшая в порноиндустрию, рассказала о теплом отношении фанатов к ее детям. Этим она поделилась в интервью YouTube-каналу truly.

40-летняя Николь Митчелл выросла в семье баптистов. Долгое время она была пастором в церкви, но позднее разочаровалась в вере и создала аккаунт на OnlyFans.

У Митчелл трое детей. Они рассказали в интервью, что часто получают подарки от подписчиков матери: игрушки, одежду, иногда — что-то связанное с их хобби. Так, одна из дочерей Митчелл похвасталась подаренной ей гитарой. «Я, честно говоря, рассматриваю это как новую версию концепции "чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня". У меня есть онлайн-деревня», — говорит женщина.

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Митчелл утверждает, что долгое время жила в нищете. По ее словам, на протяжении десяти лет она могла купить продукты только с помощью льгот. Все кардинально изменилось с ее приходом в секс-индустрию. Теперь она зарабатывает от 30 до 100 тысяч долларов в месяц. Благодаря этому ей удалось купить дом для своей семьи.

Митчелл не только создает контент для OnlyFans, но также ходит за деньги на свидания с различными мужчинами. Однако это, как она утверждает, не вредит ее личной жизни. Недавно Митчелл сделала предложение своему возлюбленному.

Ранее сообщалось, что 22-летняя модель OnlyFans рассказала о желании родить ребенка и стать домохозяйкой. Она поделилась тем, что уже нашла мужчину, который станет отцом ее будущих детей.

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      Алиса Дмитриева
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