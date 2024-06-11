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05:01, 11 июня 2024Из жизни

Модель OnlyFans рассказала о желании родить ребенка и стать домохозяйкой

Эшли Мэтисон

Эшли Мэтисон. Кадр: Ashley Matheson / YouTube

22-летняя модель OnlyFans рассказала, что хочет родить ребенка и стать домохозяйкой. Своими мечтами она поделилась с изданием Daily Star.

Эшли Мэтисон начала карьеру в TikTok, а затем перешла на платформу OnlyFans. Она отметила, что не снимается полностью обнаженной, только топлес. На таком контенте ей удается зарабатывать более двух миллионов долларов в год (178 миллионов рублей).

Деньги Мэтисон старается вкладывать в собственные проекты. В частности, у нее есть подкаст, гости которого должны снимать с себя часть одежды, чтобы не отвечать на пикантные вопросы. Однако на самом деле девушка мечтает о ребенке. «Мне 22 года, я не хочу быть мамой прямо сейчас, но в ближайшие три-пять лет надеюсь создать семью», — призналась она.

Мэтисон задумывается об уходе из секс-индустрии, но пока не верит, что действительно сможет ее бросить. В прошлом она изучала дизайн интерьера и видит карьерные перспективы в сфере недвижимости. «Пока я просто иду туда, куда меня несет ветер», — рассказала модель.

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Девушка утверждает, что уже нашла мужчину, который станет отцом ее будущих детей. Она подчеркнула, что идеальный партнер не должен обеспечивать ее финансово. В первую очередь от своего бойфренда она ждет эмоциональной поддержки.

Внешне девушке нравятся мужчины низкого роста. При этом рост самой Мэтисон составляет 177,8 сантиметров. Мужчины пониже привлекают ее, поскольку она была выше всех еще со школы и давно привыкла к этому.

Ранее сообщалось, что бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту, ставшая порномоделью, решила открыть детский сад. Она хочет совместить его со спортивным залом, чтобы молодые родители могли поддерживать себя в форме и не переживать за детей.

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      Алиса Дмитриева
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