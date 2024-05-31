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03:30, 31 мая 2024Из жизни

Ставшая порномоделью чемпионка мира рассказала о планах открыть детский сад

Фото: Imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту, ставшая порномоделью, решила открыть спортивный зал, совмещенный с детским садом. Об этом она сама рассказала в интервью Nottinghamshire Live.

Британская шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи ушла из спорта в конце 2021 года из-за травмы. Долгое время она работала на трех работах, жила в машине и страдала от алкоголизма. Кристи призналась, что тогда ее единственной мыслью было: «Как я превратилась из чемпионки мира в человека, не имеющего ничего?»

Через какое-то время женщине диагностировали биполярное расстройство. Она прошла лечение в реабилитационном центре, где встретила своего будущего мужа. Позже у пары родилась дочь.

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Кристи пришлось пережить множество трудностей, пока она не создала аккаунт на OnlyFans. Сначала женщине казалось, что работа в секс-индустрии не для нее. Однако скоро она поняла, что может использовать платформу не только для публикации интимного контента, но и для общения с поклонниками. Они часто задают Кристи вопросы о конькобежном спорте и фитнесе, а она с радостью отвечает.

OnlyFans, по словам женщины, спас ей жизнь. Сейчас она обучается на тренера и хочет создать свой бизнес. Будучи матерью шестимесячного ребенка, Кристи поняла, как сложно поддерживать себя в форме родителям с детьми. Ее идея — открыть спортивный зал со специальным помещением для детей, где за ними будут присматривать воспитатели. Пока Кристи привлекает потенциальных клиентов и ищет место.

Ранее сообщалось, что набожная католичка начала работать в порноиндустрии и не пожалела. Сейчас она является сотрудницей студии, основанной женщинами, и надеется, что производимый ими контент позволит зрителям узнать новое о сексе и применить это в жизни.

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      Юлия Юткина
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