Чемпионка мира по конькобежному спорту стала порномоделью и обрела счастье

Британская шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи стала моделью OnlyFans и обрела счастье. Об этом сообщает The Sun.

В прошлом 33-летняя чемпионка мира по конькобежному спорту не видела смысла в жизни, страдала от алкоголизма и занималась селфхармом. Ей пришлось продать свой дом, жить в машине и работать на трех работах. В 2022 году женщина оказалась на самом дне, когда ее арестовали после очередной попойки. Тогда она обратилась в ближайшее медицинское учреждение и попросила помощи.

У женщины диагностировали биполярное расстройство, и она прошла лечение в реабилитационном центре. Там она встретила своего будущего возлюбленного по имени Коннор. С этого момента жизнь Кристи начала налаживаться. Она создала семью, а позже родила дочь. Женщина признается, что раньше никогда не хотела иметь детей, однако сейчас счастлива быть матерью.

Когда Кристи была в затруднительном материальном положении, она решила присоединиться к платформе OnlyFans и зарабатывать на публикации откровенных материалов. Поначалу это был единственный способ сводить концы с концами, но теперь секс-индустрия стала для женщины полноценной работой. «Сейчас я зарабатываю на OnlyFans больше, чем в то время, когда работала на трех работах», — заявляет она.

В настоящее время порномодель работает по шесть-семь часов в день, создавая контент для платформы. В будущем она планирует выучиться на парикмахера и косметолога. «Я не думаю, что OnlyFans — это навсегда. Но я понимаю, что это поможет мне в дальнейшем. Впервые в жизни я по-настоящему счастлива», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина стала порномоделью и осталась довольна выбором карьеры. До 64 лет она работала лаборантом.