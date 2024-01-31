Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 31 января 2024Из жизни

Чемпионка мира по конькобежному спорту стала порномоделью и обрела счастье

Элиза Кристи

Элиза Кристи. Фото: Pontus Lundahl / Scanpix Sweden / Reuters

Британская шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи стала моделью OnlyFans и обрела счастье. Об этом сообщает The Sun.

В прошлом 33-летняя чемпионка мира по конькобежному спорту не видела смысла в жизни, страдала от алкоголизма и занималась селфхармом. Ей пришлось продать свой дом, жить в машине и работать на трех работах. В 2022 году женщина оказалась на самом дне, когда ее арестовали после очередной попойки. Тогда она обратилась в ближайшее медицинское учреждение и попросила помощи.

У женщины диагностировали биполярное расстройство, и она прошла лечение в реабилитационном центре. Там она встретила своего будущего возлюбленного по имени Коннор. С этого момента жизнь Кристи начала налаживаться. Она создала семью, а позже родила дочь. Женщина признается, что раньше никогда не хотела иметь детей, однако сейчас счастлива быть матерью.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Когда Кристи была в затруднительном материальном положении, она решила присоединиться к платформе OnlyFans и зарабатывать на публикации откровенных материалов. Поначалу это был единственный способ сводить концы с концами, но теперь секс-индустрия стала для женщины полноценной работой. «Сейчас я зарабатываю на OnlyFans больше, чем в то время, когда работала на трех работах», — заявляет она.

В настоящее время порномодель работает по шесть-семь часов в день, создавая контент для платформы. В будущем она планирует выучиться на парикмахера и косметолога. «Я не думаю, что OnlyFans — это навсегда. Но я понимаю, что это поможет мне в дальнейшем. Впервые в жизни я по-настоящему счастлива», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина стала порномоделью и осталась довольна выбором карьеры. До 64 лет она работала лаборантом.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Буданов отказался от должности главкома ВСУ

      Байден заявил об ответственности Ирана за атаку на военную базу США

      Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

      В США заявили о трудностях в работе над сделкой о помощи Украине

      Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

      Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

      52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

      Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

      BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

      Москвич год общался с девушкой с помощью ChatGPT и сделал ей предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше