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01:00, 25 января 2024Из жизни

64-летняя женщина ушла в порно с работы лаборантом и осталась довольна

Кадр: @pillowtalkwithryan

Пожилая женщина стала порномоделью и осталась довольна выбором карьеры. Об этом пишет Daily Star.

69-летняя женщина в кроп-топе и мини-юбке появилась на порноконвенции в США и удивила ведущего подкаста о порноиндустрии Pillow Talk Райана Поунелла. Мужчина взял у нее короткое интервью и узнал, что американка, которая предпочла не называть своего имени, снимает порноконтент вместе с мужем уже пять лет.

Женщина также призналась, что до 64 лет работала лаборантом. Ролик, который Паунелл выложил в социальные сети, набрал 21 тысячу лайков. Мнения подписчиков Паунелла разделились. Одни восхищались смелостью женщины, другие настаивали на том, что все это «зашло слишком далеко».

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Сам Паунелл назвал мужа женщины «легендой», а ее саму — «богиней».

Ранее сообщалось, что порнозвезда Алина Лопес из США попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

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      Антонина Черташ
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