Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги

Порнозвезда Алина Лопес из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Об этом сообщает Daily Star.

Лопес рассказала, что была вынуждена сделать перерыв в работе, так как получила травму во время съемок с коллегой, половой орган которого оказался очень большим. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

Порнозвезда отметила, что раньше она вступала в близость с мужчинами, размер пениса которых был больше, чем у нанесшего ей травму коллеги. Однако после произошедшего она больше не собирается повторять подобный опыт.

Лопес добавила, что это не единственная травма, которую она получила за время съемок. Однажды после орального секса у нее разболелась челюсть и остались большие синяки на коленях.

Ранее секс-работница, БДСМ-госпожа и порномодель Лиз Лавджой пожаловалась на огромный пенис клиента. Мужчина рассказал, что с ним произошел несчастный случай, в результате которого с его полового органа содрало кожу.