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02:01, 19 января 2024Из жизни

Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги

Alina Lopez

Alina Lopez. Фото: @itsalinalopezofficial

Порнозвезда Алина Лопес из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Об этом сообщает Daily Star.

Лопес рассказала, что была вынуждена сделать перерыв в работе, так как получила травму во время съемок с коллегой, половой орган которого оказался очень большим. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

Порнозвезда отметила, что раньше она вступала в близость с мужчинами, размер пениса которых был больше, чем у нанесшего ей травму коллеги. Однако после произошедшего она больше не собирается повторять подобный опыт.

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Лопес добавила, что это не единственная травма, которую она получила за время съемок. Однажды после орального секса у нее разболелась челюсть и остались большие синяки на коленях.

Ранее секс-работница, БДСМ-госпожа и порномодель Лиз Лавджой пожаловалась на огромный пенис клиента. Мужчина рассказал, что с ним произошел несчастный случай, в результате которого с его полового органа содрало кожу.

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