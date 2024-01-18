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08:01, 18 января 2024Из жизни

БДСМ-госпожа пожаловалась на гигантский пенис клиента

Фото: @lovejoy.liz

Секс-работница, БДСМ-госпожа и порномодель Лиз Лавджой пожаловалась на огромный пенис клиента. Об этом сообщает Daily Star.

Лавджой рассказала, что однажды приехала к мужчине, который заплатил ей за секс-услуги. По ее словам, клиент стеснялся и не хотел раздеваться. Тогда секс-работница решила засунуть руку ему под шорты. По ее словам, в этот момент она поняла, что у мужчины, с которым ей предстояло заниматься сексом, пенис гигантского размера.

Клиент рассказал, что с ним произошел несчастный случай, в результате которого с его полового органа содрало кожу. Мужчине провели операцию, в ходе которой врачи пересадили участок кожи с его руки на пенис. «Кожа на руке, очевидно, была намного толще, чем на половом органе. У него и так был большой пенис, а в результате он стал просто гигантским», — рассказывает Лавджой. Кроме того, на половом органе клиента остались рубцы после хирургического вмешательства, из-за чего он не хотел показывать его.

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В конце концов мужчина набрался смелости и разделся перед Лавджой. Как утверждает секс-работница, она была шокирована, когда обнаружила, что пенис мужчины толще, чем две ее руки. Она призналась, что не хотела заниматься сексом с клиентом, так как понимала, что будет испытывать дискомфорт. Несмотря на это, ей пришлось выполнить свою работу, чтобы не обидеть мужчину. «Это был не очень приятный опыт», — вспоминает она.

Ранее порномодель из Новой Зеландии рассказала о сексе с другими мужчинами и реакции мужа на ее работу. Женщина заявила, что обсуждает с мужем каждого потенциального сексуального партнера, который предлагает ей снять совместный контент.

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