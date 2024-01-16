Порномодель рассказала о реакции мужа на секс с другими мужчинами

Порномодель из Новой Зеландии рассказала о сексе с другими мужчинами и реакции мужа на ее работу. Об этом сообщает Daily Star.

Лейла Келли, публикующая контент на платформе OnlyFans, замужем уже 17 лет. По ее словам, муж разрешает ей заниматься сексом с коллегами в рамках ее работы. Более того, как утверждает порномодель, ее спутник получает удовольствие от того, что она вступает в близость с кем-то, кроме него. «Он считает, это здорово, что другие парни хотят меня. И ему нравится, что у нас такая увлекательная сексуальная жизнь», — говорит она.

Келли заявила, что обсуждает с мужем каждого потенциального сексуального партнера, который предлагает ей снять совместный контент. «Мы всегда задаемся вопросом: "Какую пользу принесет мне это сотрудничество?". Я бы не стала сниматься с кем-то, у кого нет аккаунта на платформе или кто не может дать мне возможность раскрыться. Ведь в таком случае я могла бы просто обратиться к своему мужу», — утверждает она. Порномодель добавила, что не будет против, если муж захочет связать свою жизнь с секс-индустрией и вступать в близость с другими женщинами.

Ранее сообщалось, что девушка предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Она считает, что OnlyFans дает ей свободу заниматься своими увлечениями, проводить время на природе и путешествовать.

