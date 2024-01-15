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05:02, 15 января 2024Из жизни

Девушка выбрала карьеру порноактрисы вместо докторантуры и разбогатела

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Девушка предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Об этом пишет Business Insider.

В начале 2021 года Исла Мун из Канады собиралась заниматься нейробиологией. В то время она училась на последнем курсе бакалавриата и работала лаборантом и координатором лаборатории в своем колледже. Она подавала заявки на программы докторантуры. Но затем Мун узнала об OnlyFans. «Я хотела попробовать. Я увидела, что многие девушки были типичными моделями, которых вы видите в Instagram, а мой типаж от них далек. Я хотела доказать себе, что могу добиться успеха, несмотря на это обстоятельство», — рассказала Мун изданию Business Insider.

Девушка создала профиль на OnlyFans и начала продвигать его в TikTok. За два дня она заработала 11 тысяч долларов (около миллиона рублей) — сумму, эквивалентную ее годовой зарплате лаборанта. Примерно в то же время Мун предложили место аспиранта в лаборатории, которая ей нравилась. Однако девушка решила отказаться от научной карьеры в пользу карьеры порномодели. Семья поддержала ее решение.

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В 2023 году Мун заработала почти четыре миллиона долларов (354 миллиона рублей). Она считает, что OnlyFans дает ей свободу заниматься своими увлечениями, проводить время на природе и путешествовать. И хотя сейчас, по словам самой девушки, она работает намного больше, чем в лаборатории, размер дохода и независимость перевешивают минусы.

Мун часто выкладывает контент со своих поездок на рыбалку и походов. Это привлекает большое количество пользователей средних лет с похожими увлечениями.

Ранее порномодель-спортсменка с платформы OnlyFans рассказала о любви мужчин к ее мускулам. По ее словам, мужчинам нравится, когда она унижает их и угрожает их избить.

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      Алиса Дмитриева
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