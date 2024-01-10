Мускулистая порноактриса рассказала о любви мужчин к унижениям

Порномодель-спортсменка с платформы OnlyFans рассказала о любви мужчин к ее мускулам. Об этом пишет Daily Star.

Порноактриса Николь Сифф из Майами, известная под псевдонимом Отэм, начала создавать контент для взрослых год назад и быстро набрала популярность благодаря своей мускулистой фигуре. До этого она занималась стриптизом и экзотическими танцами, однако решила сменить карьеру, поскольку стеснялась выступать перед живой аудиторией.

Первоначально Сифф планировала публиковать только снимки в белье и топлес, однако быстро перешла на более откровенные снимки и видео. Когда она встретила своего нынешнего бойфренда, они начали снимать секс на видео и публиковать порноролики.

Хотя совместный контент позволил паре заработать дополнительные деньги, Сифф призналась, что около 40 процентов аудитории подписываются «только ради мышц». Согласно описанию на OnlyFans, ее специализация — «поклонение мышцам и унижение». «Унижение — это когда ты говоришь подписчику: "О, я больше тебя, ты такой слабый"… Поклонение мышцам — это просто рассказы о том, как хороши мои мышцы», — объяснила она.

По оценкам девушки, она смогла бы избить половину своих подписчиков и регулярно получает просьбы это сделать от разных мужчин.

Ранее сообщалось, что порномодель с платформы OnlyFans обнаружила своего школьного учителя математики среди подписчиков и удивилась. При этом она решила не стесняться и провела с ним индивидуальный звонок.