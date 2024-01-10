Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:05, 10 января 2024Из жизни

Мускулистая порноактриса рассказала о любви мужчин к унижениям

Фото: @autummn_xx

Порномодель-спортсменка с платформы OnlyFans рассказала о любви мужчин к ее мускулам. Об этом пишет Daily Star.

Порноактриса Николь Сифф из Майами, известная под псевдонимом Отэм, начала создавать контент для взрослых год назад и быстро набрала популярность благодаря своей мускулистой фигуре. До этого она занималась стриптизом и экзотическими танцами, однако решила сменить карьеру, поскольку стеснялась выступать перед живой аудиторией.

Первоначально Сифф планировала публиковать только снимки в белье и топлес, однако быстро перешла на более откровенные снимки и видео. Когда она встретила своего нынешнего бойфренда, они начали снимать секс на видео и публиковать порноролики.

Хотя совместный контент позволил паре заработать дополнительные деньги, Сифф призналась, что около 40 процентов аудитории подписываются «только ради мышц». Согласно описанию на OnlyFans, ее специализация — «поклонение мышцам и унижение». «Унижение — это когда ты говоришь подписчику: "О, я больше тебя, ты такой слабый"… Поклонение мышцам — это просто рассказы о том, как хороши мои мышцы», — объяснила она.

Материалы по теме:
Можно плакать Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Можно плакатьРаботала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
30 января 2021
«Я — экзотичное животное» Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
«Я — экзотичное животное»Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
4 декабря 2018

По оценкам девушки, она смогла бы избить половину своих подписчиков и регулярно получает просьбы это сделать от разных мужчин.

Ранее сообщалось, что порномодель с платформы OnlyFans обнаружила своего школьного учителя математики среди подписчиков и удивилась. При этом она решила не стесняться и провела с ним индивидуальный звонок.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке

      Врач предупредил о смертельной опасности сильных страданий

      Мускулистая порноактриса рассказала о любви мужчин к унижениям

      В Эквадоре перестал ходить общественный транспорт

      На Украине рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

      Сборной Аргентины пригрозили отстранением от турниров из-за президента Милея

      Бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце

      Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

      В Харькове произошла серия взрывов

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости