Порномодель встретила бывшего учителя во время эротического онлайн-стрима

Порномодель с платформы OnlyFans была ошеломлена, когда обнаружила своего школьного учителя математики среди подписчиков. Об этом сообщает New York Post.

26-летняя Кейт Пичес из Гамбурга, Германия, присоединилась к платформе для взрослых OnlyFans в конце 2022 года. Производство контента для взрослых, по ее словам, помогает ей отвлечься от работы риелтором, заработать дополнительные деньги и расслабиться.

Пичес быстро набрала большую базу поклонников и стала устраивать эротические онлайн-стримы для всех желающих. Во время очередного стрима один из зрителей показался ей смутно знакомым. Затем она поняла, что это ее бывший учитель математики. «Поначалу было довольно некомфортно. Ситуация была странной как для него, так и для меня», — призналась Пичес. Однако девушка решила проявить смелость и продолжила общение с учителем напрямую, организовав с ним эротический видеозвонок один на один.

«Мы долго говорили о том, как сложилась наша жизнь. Это был по-настоящему классный и непринужденный видеозвонок. Это было действительно сумасшедшее чувство», — описала необычный опыт Пичес. При этом девушка столкнулась с учителем в супермаркете у дома всего двое суток спустя. «Он был очень милым и даже рассказал мне, где живет — всего в нескольких улицах от меня. Я, конечно, не назвала свой адрес», — сказала Пичес.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из испанского города Гранада заработала состояние благодаря тому, что забеременела. Девушка утверждает, что ее доход вырос в несколько раз, когда она начала публиковать откровенный контент, находясь в положении.