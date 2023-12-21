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02:00, 21 декабря 2023Из жизни

Порномодель забеременела и стала зарабатывать в четыре раза больше

Фото: Amr Taha / Unsplash

Модель OnlyFans из испанского города Гранада заработала состояние благодаря тому, что забеременела дочерью. Об этом сообщает New York Post.

32-летняя Патрисия Стейси находится на 20 неделе беременности. Порномодель утверждает, что ее доход вырос в несколько раз, когда она начала публиковать откровенный контент, находясь в положении.

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По словам Стейси, раньше на платформе OnlyFans она зарабатывала 4,4 тысячи долларов (398 тысяч рублей) в месяц. Сейчас ее доход составляет в среднем 15,4 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей) за тот же период — то есть она стала получать почти в четыре раза больше. Модель отметила, что регулярно выставляет контент интимного характера, так как не хочет зарабатывать деньги на обычной работе.

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