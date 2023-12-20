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00:30, 20 декабря 2023Из жизни

Порнозвезда рассказала о предпочтениях в сексе и назвала себя извращенкой

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Порнозвезда Рара Напс из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, назвала себя извращенкой, рассказав о странных предпочтениях в постели. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя девушка призналась, что ей нравится грубый и экстремальный секс. По словам Напс, она любит подчиняться во время близости и чаще всего выбирает партнеров, похожих на «альфа-самцов». А однажды от одного из бойфрендов она узнала о так называемых кровавых играх. Она объяснила, что мужчина намеренно наносил себе порезы, а она слизывала кровь с его тела. «Это своего рода связь душ», — утверждает она.

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С тех пор Напс предпочитает брать в спальню ножи. «Может быть, я просто извращенка», — говорит она. Девушка добавила, что пробует экстремальные практики далеко не со всеми сексуальными партнерами. Она также любит заниматься медленным и страстным сексом.

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