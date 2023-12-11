Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день

Модель OnlyFans Джейд Блэр рассказала о работе в борделе и удивила пользователей количеством клиентов в день. Об этом сообщает Daily Star.

Бывшая работница публичного дома из города Брисбен, Австралия, заявила, что в секс-индустрии, как и в любой другой сфере, есть свои плюсы и минусы. Главным преимуществом работы в борделе она назвала гибкий график. По словам модели, она могла работать когда захочет и как захочет. Кроме того, взаимодействие с клиентами доставляло ей большое удовольствие.

Блэр шокировала поклонников, когда рассказала, что занималась сексом примерно с 16 мужчинами за день. Модель добавила, что работала в две восьмичасовые смены. «Когда приходит клиент, тебе нужно ему представиться. Если он выбирает тебя, то ты работаешь. Если нет — просто расслабляешься, тусуешься в дамской комнате и делаешь все, что хочешь», — говорит она. По словам Блэр, чаще всего ее выбирали мужчины в возрасте.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans занялась сексом с порноактером с «самым толстым пенисом в Австралии» и рассказала о реакции бойфренда на эти съемки. Первоначально Ками Стелла снимала ролики эротического характера в одиночку, затем привлекла к съемкам бойфренда.

