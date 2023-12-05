Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

Модель OnlyFans занялась сексом с порноактером с «самым толстым пенисом в Австралии» и рассказала о реакции бойфренда на эти съемки. Об этом сообщает Daily Star.

Первоначально Ками Стелла снимала ролики эротического характера в одиночку, затем привлекла к съемкам бойфренда. Позже в ее видео стали появляться и другие порноактеры. По словам модели, у первого постороннего мужчины, с которым она занималась сексом на видео, был «невероятно огромный пенис». Она утверждает, что бойфренд не возражал против съемок с мужчиной.

Вскоре Стелла и ее партнер начали публиковать контент отдельно друг от друга и самостоятельно развиваться в индустрии для взрослых.

Модель подчеркнула, что не собирается снимать откровенный контент всю жизнь, однако планирует остаться в порноиндустрии и открыть свою студию с бойфрендом в будущем.

Ранее сообщалось, что 26-летняя порномодель из США рассказала о сложностях, которые возникли в отношениях с бойфрендом из-за ее деятельности. На первом же свидании она рассказала ему, чем занимается.