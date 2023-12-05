Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 5 декабря 2023Из жизни

Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

Фото: @camistrella

Модель OnlyFans занялась сексом с порноактером с «самым толстым пенисом в Австралии» и рассказала о реакции бойфренда на эти съемки. Об этом сообщает Daily Star.

Первоначально Ками Стелла снимала ролики эротического характера в одиночку, затем привлекла к съемкам бойфренда. Позже в ее видео стали появляться и другие порноактеры. По словам модели, у первого постороннего мужчины, с которым она занималась сексом на видео, был «невероятно огромный пенис». Она утверждает, что бойфренд не возражал против съемок с мужчиной.

Материалы по теме:
Роковое порно Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Роковое порноОн влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
5 февраля 2019
«После этого я перестала интересоваться сексом» Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«После этого я перестала интересоваться сексом»Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
14 апреля 2019

Вскоре Стелла и ее партнер начали публиковать контент отдельно друг от друга и самостоятельно развиваться в индустрии для взрослых.

Модель подчеркнула, что не собирается снимать откровенный контент всю жизнь, однако планирует остаться в порноиндустрии и открыть свою студию с бойфрендом в будущем.

Ранее сообщалось, что 26-летняя порномодель из США рассказала о сложностях, которые возникли в отношениях с бойфрендом из-за ее деятельности. На первом же свидании она рассказала ему, чем занимается.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

      Названы привлекательные для воров вещи на дачах

      Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

      Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

      Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

      Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

      Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

      В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

      Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости