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05:00, 29 ноября 2023Из жизни

Порномодель рассказала о сложностях в отношениях с бойфрендом

Фото: Albert L. Ortega / Getty Images

26-летняя порномодель из США рассказала о сложностях, которые возникли в отношениях с бойфрендом из-за ее деятельности. Об этом сообщает Daily Star.

Жасмин Тиа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, познакомилась со своим будущим партнером в мае 2018 года на рейв-вечеринке. На первом же свидании она рассказала ему, чем занимается. «Мне очень нравится моя работа, но из-за нее у меня были разногласия с бывшим бойфрендом. Мне это не понравилось, и я не хотела снова с этим столкнуться», — говорит она. Несмотря на опасения Тиа, мужчина положительно отнесся к ее способу заработка. Он также был впечатлен, что девушка самостоятельно себя обеспечивает.

Порномодель признается, что поначалу бойфренд испытывал чувство ревности, однако через некоторое время смог побороть его. Он начал помогать девушке в съемках и даже предложил переехать к нему, когда о ее деятельности стало известно ее родителям. Родственники скептически отнеслись к способу заработка порномодели, поэтому она приняла его предложение. «Я очень благодарна ему за то, что он обеспечил мне безопасное пространство, когда мне нужно было почувствовать себя по-настоящему любимой», — утверждает она.

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По словам Тиа, в настоящее время они с бойфрендом регулярно экспериментируют в постели и даже занимаются сексом с другими людьми. «Это вывело наши отношения на более здоровый уровень. Мы всегда будем пробовать что-то новое хотя бы раз», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что 56-летняя модель OnlyFans Элейна Сент-Джеймс из США пожаловалась на сложности, с которыми сталкивается во время работы. Женщина рассказала, что ее работа не такая легкая, какой кажется многим.

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