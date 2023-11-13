56-летняя порномодель рассказала о сложностях работы

Daily Star: порномодель из США пожаловалась на сложности в работе

56-летняя модель OnlyFans Элейна Сент-Джеймс из США пожаловалась на сложности, с которыми сталкивается во время работы. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина зарегистрировалась на платформе OnlyFans и начала публиковать откровенный контент в 2021 году. Спустя несколько месяцев она стала популярной порномоделью и начала зарабатывать 10 тысяч долларов (919 тысяч рублей) в месяц, после чего уволилась с основной работы.

В настоящее время Сент-Джеймс продолжает развивать свои аккаунты на различных платформах. Женщина рассказала, что ее работа не такая легкая, какой кажется многим. По ее словам, она тратит более 30 часов в неделю, занимаясь своим продвижением с помощью соцсетей. Кроме того, у нее уходит около 10 часов в неделю на создание контента и ответы на сообщения подписчиков. Сент-Джеймс также ежедневно проводит несколько часов в соцсетях, изучая популярные тренды, которые затем повторяет в своем стиле.

Порномодель утверждает, что ответственно подходит к размещению контента. Она старается выставлять разные ролики в каждой из социальных сетей, чтобы не терять интерес подписчиков. Сент-Джеймс добавила, что ее видео регулярно воруют и публикуют в других аккаунтах под ее именем. Позже владельцы подобных аккаунтов отправляют подписчикам сообщения с просьбой прислать им деньги.

Помимо этого, модель часто блокируют в соцсетях без объяснения причин. «Я не знаю, почему у меня возникают проблемы с этими платформами. Но я всегда думаю, что это из-за многочисленных видео в открытой одежде и с декольте», — говорит она.

Несмотря на это, Сент-Джеймс не собирается останавливаться на достигнутом и гордится тем, чего добилась. «Я хочу быть маяком надежды для женщин или мужчин в возрасте 30, 40 или 50 лет, которые чувствуют, что их жизнь окончена. Которые чувствуют, что все, что они могут сделать, это оглянуться назад на дни своей славы. Но это не так», — заявляет она.

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