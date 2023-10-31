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05:01, 31 октября 2023Из жизни

Порнозвезда решила вернуть девственность

Элиза Санчес

Элиза Санчес. Кадр: Prosa Guiada / YouTube

39-летняя бразильская порнозвезда Элиза Санчес объявила, что намерена вернуть девственность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Санчес собирается пройти гименопластику — операцию по восстановлению девственной плевы. Это обойдется в 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей), которые помогут вернуть ее подписчики на OnlyFans. Они, по ее словам, уже записываются в очередь, чтобы посмотреть на результаты процедуры. Она обещает показать их в ноябре.

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Операция занимает около часа и проводится под местным обезболиванием. В течение первых 24-28 часов после гименопластики возможны отек и небольшое кровотечение, затем пациентка может возвращаться к работе.

Ранее российская блогерша и экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль сделала операцию по восстановлению девственной плевы. «Сделала косметическую операцию для того, чтобы у меня была идеальная после родов вагина», — объяснила она.

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      Олег Парамонов
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