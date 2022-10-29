Российская ведущая призналась в восстановлении девственности

Российская блогерша Коваль призналась в восстановлении девственной плевы

Российская блогерша и экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль призналась, что сделала операцию по восстановлению девственной плевы. Об этом сообщает StarHit.

По словам 29-летней звезды, она решилась на гименопластику после родов — восемь лет она родила ребенка. Блогерша отметила, что ее не удовлетворял внешний вид зоны бикини.

«Сделала косметическую операцию для того, чтобы у меня была идеальная после родов вагина», — добавила она. Коваль также рассказала о запуске своего курса, в котором она рассказывает, как получить оргазм.

Ранее другая российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, рассказала, что попала под проливной дождь во время прогулки до «храма пенисов», который является священным для местных женщин. Как пояснила Ивлеева, этот храм местные женщины посещают для того, чтобы зачать ребенка или попросить благополучно выйти замуж.