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09:06, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Российская ведущая призналась в восстановлении девственности

Российская блогерша Коваль призналась в восстановлении девственной плевы

Фото: novy.tv

Российская блогерша и экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль призналась, что сделала операцию по восстановлению девственной плевы. Об этом сообщает StarHit.

По словам 29-летней звезды, она решилась на гименопластику после родов — восемь лет она родила ребенка. Блогерша отметила, что ее не удовлетворял внешний вид зоны бикини.

«Сделала косметическую операцию для того, чтобы у меня была идеальная после родов вагина», — добавила она. Коваль также рассказала о запуске своего курса, в котором она рассказывает, как получить оргазм.

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Марина Совина
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