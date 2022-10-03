Ивлеева рассказала о визите в «храм пенисов»

Ведущая Ивлеева промокла под проливным дождем ради посещения «храма пенисов» в Бангкоке

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, находящаяся на съемках в Бангкоке, рассказала, что попала под проливной дождь во время прогулки до «храма пенисов», который является священным для местных женщин. Подробностями своего визита туда блогерша поделилась в Telegram-канале.

По словам Ивлеевой, у нее был двухчасовой перерыв между съемками, во время которого она решила посетить священное место. Ей пришлось добираться пешком до алтаря по навигатору около часа. «Ливанул дождь, а у меня еще сюжет в ресторане в фешенебельном, в платье. И я думаю, забить *** и прогуляться под тайским дождем и дойти абсолютно мокрой до пенисного храма или все-таки постоять под деревом и сберечь прическу», — поделилась блогерша своими мыслями.

В результате она все же решила двигаться вперед. «Дождь просто нереальный. Он просто тропический, огромный. На меня все смотрят, как на сумасшедшую. Короче, я уже промокла до ниточки. Еще 20 минут, и я буду на месте. Пенисы ждут меня», — сказала ведущая по дороге в храм.

Как пояснила Ивлеева, этот храм местные женщины посещают для того, чтобы зачать ребенка или попросить благополучно выйти замуж. «Подхожу к этому алтарю, там такая чаша была, в которую, видно, девчата клали косметику, кто что. Я сняла сережку и положила в этот чан», — заключила она.

Ранее Ивлеева назвала две причины, по которым у нее нет детей. В первую очередь ведущая отметила, что она очень увлечена своей работой. Кроме того, у нее отсутствует подходящий для создания семьи партнер.