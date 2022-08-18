Ивлеева назвала две причины отсутствия у нее детей

Ведущая Ивлеева заявила, что не заводит детей из-за рабочего графика и отсутствия партнера

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева назвала две причины, по которым у нее нет детей. В разговоре с певцом Сергеем Жуковым, опубликованном на ее YouTube-канале, она рассказала, что не заводит ребенка в том числе из-за плотного рабочего графика.

Ивлеева заявила, что очень любит свою работу и относится к ней «жадно». «Если я день-два дома посижу, я чувствую просто бездну, мне кажется, что я никому не интересна, никому не нужна, и мне нужно быть постоянно в этом потоке. И я четко понимаю, если говорить про планирование, скажем так, что я просто не могу никого осчастливить в таком графике — ни мужа, ни детей», — объяснила знаменитость. Другая причина нежелания заводить ребенка, по ее словам — отсутствие подходящего партнера.

Жуков предположил, что если Ивлеева будет взаимно влюблена, то она поставит работу на второе место и вскоре захочет родить детей. Телеведущая согласилась с его мнением.

Весной Ивлеева, отвечая на вопрос о личной жизни, назвала себя карьеристкой. Она также заверила, что в настоящий момент не думает о семье.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). В конце 2020 года в СМИ появились слухи о проблемах в браке звездной пары, но телеведущая их опровергала. В августе 2021 года Ивлеева официально подтвердила расставание с Элджеем. Она сообщила, что до сих пор любит экс-супруга, однако их отношения скорее похожи на общение брата и сестры.