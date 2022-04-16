Телеведущая Ивлеева назвала себя карьеристкой и заявила, что не думает о семье

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева ответила на вопрос о личной жизни в своем Telegram-канале.

Знаменитость призналась, что у нее очень плотный график, поэтому «тут никакая любовь не выживет». Она назвала себя карьеристкой и заявила, что в настоящий момент не думает о семье. При этом она отметила, что с появлением добермана Юры чувствует большую ответственность.

Ивлеева также отреагировала на комментарии подписчиков, которые утверждают, что в 50 лет она пожалеет о своем выборе. «У меня не стоит выбор — мужик или должность! Ну, типа, поймите, что в слово "счастье" каждый человек на планете вкладывает свой смысл и значение, и оно не всегда пересекается с вашим», — написала телеведущая.

По словам Ивлеевой, она выбирает карьеру, чтобы в 50 лет пить вино на свой вилле и осознавать, что она может позволить себе все желаемое. Блогерша подчеркнула, что каждый счастлив по-своему.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж на музыканта Элджея. В августе 2021 года она подтвердила, что рассталась с артистом. Телеведущая призналась, что до сих пор любит бывшего мужа, однако понимает, что их отношения становятся похожими на общение брата и сестры.