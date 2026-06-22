В Евросоюзе высказались о прогрессе в вопросе переговоров с Россией

Валтонен: ЕС продвинулся в согласовании целей и плана действий в вопросе переговоров с РФ

Европейский союз (ЕС) продвинулся в согласовании целей и плана действий в отношении возможных переговоров с Россией. О прогрессе заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Yle.

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», — сказала дипломат.

Комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европа должна начать общение с Россией в течение двух месяцев, Валтонен отметила, что единственное место, где можно обсудить этот вопрос, — саммит НАТО в Турции в июле.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС в настоящее время обсуждает не возможные переговоры с Россией, а способы оказания на нее давления и продолжения поддержки Украины. Он также подчеркнул, что Евросоюз «не хочет быть посредником», поскольку стоит на стороне Украины и оказывает ей поддержку.