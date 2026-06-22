ФСБ задержала двух россиян за подготовку взрыва поезда с горючим в Подмосковье

В Подмосковье задержали готовивших взрыв поезда с горючим россиян

В Московской области сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке диверсии. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчины по заданию спецслужб Украины готовились взорвать поезд с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. Оба были задержаны в момент, когда извлекли взрывчатку из тайника.

Отмечается, что задержанные входили террористическую группу лиц, пытавшихся заполучить средства для террора на территории Смоленской и Московской областей.

Ранее в Воронеже был вынесен приговор 41-летнему Дмитрию Татаринцеву, готовившему диверсию в регионе. ФСБ схватила диверсанта в момент, когда он извлек взрывчатку из тайника.