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Силовые структуры
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14:38, 19 июня 2026Силовые структуры

Захваченный у тайника со взрывчаткой россиянин потерял свободу на четверть века

В Воронеже суд приговорил к 25 годам Татаринцева за госизмену и подготовку диверсии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Воронежский областной суд вынес приговор 41-летнему Дмитрию Татаринцеву, готовившему диверсию в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчина признан виновным в госизмене и приготовлении к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, незаконном хранении взрывчатки и взрывных устройств и легализации средств, полученных преступным путем. Он потерял свободу на четверть века — 25 лет, из них шесть лет проведет в тюрьме.

Суд установил, в октябре 2024 года Татаринцев установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб иностранного государства. С декабря 2024 года по март 2025 года по их заданию он делал фотосъемку, устанавливал и передавал координаты объектов в Воронеже и области. За эту информацию ему платили денежное вознаграждение.

Затем россиянину поручили совершить диверсию. Он извлек из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства — там же его схватили сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ задержала двух местных жительниц, подозреваемых в государственной измене.

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