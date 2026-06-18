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Силовые структуры
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14:09, 18 июня 2026Силовые структуры

Две жительницы Запорожья попались ФСБ на госизмене

В Запорожской области ФСБ задержала финансировавших ВСУ местных жительниц
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Запорожской области ФСБ задержала двух местных жительниц, подозреваемых в государственной измене. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, женщины занимались переводом денег на расчетные счета, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом своих антироссийских настроений обе задержанные не скрывали. Одна из них отметилась комментарием под постом в Telegram, в котором оправдывала экстремистскую деятельность.

По данным ФСБ, с задержанными продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева, намеревавшегося вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

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