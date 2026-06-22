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20:18, 22 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали проблему перемирий с Украиной

Депутат Чепа назвал проблемой перемирий с Украиной нарушения со стороны ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Основная проблема всех перемирий с Украиной — нарушения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Они этого исполнять не будут, так же как они не исполняли все предыдущие договоренности. Когда был первый разговор с [президентом США Дональдом] Трампом и было решено не наносить удары по энергетике, [президент России Владимир] Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово. А Украина нарушала, так же как и нарушала целый ряд других соглашений», — напомнил Чепа.

По словам депутата, даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские военные. «Он не полностью контролирует ситуацию», — заключил политик.

Ранее источник в турецком правительстве ответил на вопрос о возможном возобновлении переговоров между Россией и Украиной на территории Турции. Он сообщил, что на данном этапе предпосылок для возобновления переговоров нет.

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