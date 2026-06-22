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01:46, 22 июня 2026Мир

В Турции ответили на вопрос о новых переговорах России и Украины на территории страны

РИА Новости: Предпосылок для новых переговоров между Россией и Украиной в Турции нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Источник в турецком правительстве в разговоре с РИА Новости ответил на вопрос о возможном возобновлении переговоров между Россией и Украиной на территории Турции.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет», — заявил собеседник агентства.

Однако Анкара продолжает работу в данном направлении и принимает всевозможные дипломатические усилия для создания условий к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта.

До этого глава турецкого Министерства иностранных дел (МИД) Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве заявил о готовности своей страны принять переговоры по Украине.

Кроме того, Фидан заявил, что Турция обеспокоена тупиком, который образовался в дипломатическом процессе по урегулированию украинского конфликта.

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