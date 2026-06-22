Россиянин сделал ставку на матч чемпионата мира и выиграл почти 20 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ-2026 и выиграл почти 20 миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и Парагвая и выиграл почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 5 миллионов рублей на победу южноамериканцев с коэффициентом 3,85. Его выигрыш стал крупнейшим среди ставок на текущий мундиаль.

Встреча между Турцией и Парагваем завершилась победой южноамериканцев со счетом 1:0. Единственный мяч на второй минуте забил полузащитник Матиас Галарса.

Турки проиграли оба матча группового этапа и досрочно выбыли из борьбы за выход в плей-офф чемпионата. За два матча на турнире команда нанесла по воротам соперника 62 удара, не забив при этом ни одного мяча.