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20:06, 22 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об угрозе обрушения фронта для ВСУ на нескольких участках

Проценко: ВСУ грозит обрушение фронта на нескольких участках из-за перегрузки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит обрушение фронта на нескольких участках. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Луганского государственного университета имени Владимира Даля, председатель отделения Российского общества политологов в Луганской Народной Республике Александр Проценко, передает ТАСС.

Причиной этого, по его словам, станут критическая перегрузка и накопленный ущерб. Эксперт уточнил, что в ближайшее время это грозит украинским подразделениям в Константиновке и Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Надо понимать, что враг поставил на это лето и осень очень большие ставки в области "войны тылов". Дела на линии боевого соприкосновения у ВСУ идут все хуже, и все чаще в дискуссиях экспертов звучат предположения, что не за горами мы можем увидеть на нескольких участках фронта его динамичное обрушение, вызванное критической перегрузкой украинской военной машины от накопленного ущерба, в том числе от невосполняемых должным образом потерь среди личного состава», — объяснил Проценко.

Он добавил, что российские войска также усиливают давление на ВСУ на купянском, днепропетровском и запорожском направлениях.

Ранее стало известно о взятии армией России 95 процентов территории Константиновки. Город считается ключевым для фронта в ДНР.

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