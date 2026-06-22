Стало известно об угрозе обрушения фронта для ВСУ на нескольких участках

Проценко: ВСУ грозит обрушение фронта на нескольких участках из-за перегрузки

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит обрушение фронта на нескольких участках. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Луганского государственного университета имени Владимира Даля, председатель отделения Российского общества политологов в Луганской Народной Республике Александр Проценко, передает ТАСС.

Причиной этого, по его словам, станут критическая перегрузка и накопленный ущерб. Эксперт уточнил, что в ближайшее время это грозит украинским подразделениям в Константиновке и Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Надо понимать, что враг поставил на это лето и осень очень большие ставки в области "войны тылов". Дела на линии боевого соприкосновения у ВСУ идут все хуже, и все чаще в дискуссиях экспертов звучат предположения, что не за горами мы можем увидеть на нескольких участках фронта его динамичное обрушение, вызванное критической перегрузкой украинской военной машины от накопленного ущерба, в том числе от невосполняемых должным образом потерь среди личного состава», — объяснил Проценко.

Он добавил, что российские войска также усиливают давление на ВСУ на купянском, днепропетровском и запорожском направлениях.

Ранее стало известно о взятии армией России 95 процентов территории Константиновки. Город считается ключевым для фронта в ДНР.