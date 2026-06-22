Загадку дребезжащих смартфонов Samsung объяснили

BGR: Смартфоны Samsung могут издавать дребезжащие звуки из-за особенностей камеры

Смартфоны Samsung могут издавать дребезжащий звук во время тряски. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала обратили внимание на жалобы пользователей смартфонов корейского бренда. Владельцы девайсов Samsung пожаловались, что слышат загадочный дребезжащий звук при тряске гаджета, и связали это с поломкой устройства. Авторы BGR объяснили, что подобный звук не всегда указывает на поломку телефона.

Они рассказали, что система оптической стабилизации изображения (OIS) в камерах девайсов Samsung устроена таким образом, что ее элементы могут перемещаться во всех направлениях. «Плавающая конструкция обеспечивает резкость фотографий, но также может привести к дребезжанию телефона Samsung, когда крошечный компонент ударяется о корпус», — говорится в материале.

По словам специалистов, странные звуки, доносящиеся из смартфона, часто можно заметить на устройствах, имеющих большую и продвинутую камеру. «Если вас все еще беспокоит дребезжание, откройте приложение камеры и немного потрясите телефон. Если звук исчезнет, то, скорее всего, с гаджетом все в порядке», — подытожили журналисты.

В конце июня специалисты Paradigm Shift нашли в старых смартфонах Apple уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к устройствам. Проблема касается iPhone, работающих на процессорах A12 и A13.