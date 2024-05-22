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12:38, 22 мая 2024Экономика

Австрийской OMV запретили судиться с «дочкой» «Газпрома» в Стокгольме

Арбитраж обязал OMV остановить суд с дочерней компанией «Газпрома» в Швеции

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, «дочке» нефтегазовой OMV, о запрете продолжать разбирательство в Арбитражном институте торговой палаты города Стокгольма. Об этом сообщает ТАСС.

В случае неисполнения решения о необходимости перестать судиться с «дочкой» «Газпрома» в Швеции арбитраж предусмотрел взыскание с зарубежной компании 575,2 миллиона евро в пользу истца.

Отмечается, что адвокат «Газпром экспорта» указывал в суде на ограничения на доступ к правосудию, с которыми из-за санкций сталкивается компания. При этом представитель OMV утверждал, что в отношении этой конкретной российской организации не введены персональные санкции, а австрийская компания предлагала перенести слушания в Дубай или Стамбул, но ответа не получила.

Как напоминает агентство, в июне 2018 года было подписано соглашение о продлении еще на 12 лет (до 2040 года) срока действия контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского газа в Австрию.

Крупнейшая в Центральной Европе нефтегазовая компания OMV согласно указу президента России Владимира Путина от 18 декабря 2023 года наряду с немецкой Wintershall лишилась долей в российских активах. Уточнялось, что средства за них участники бывших совместных предприятий получат на спецсчет типа С.

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      Дмитрий Воронин
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