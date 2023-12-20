Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

В OMV заявили, что изучают указ Путина о лишении доли в российских активах

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина о лишении ее и немецкой нефтегазовой Wintershall их прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно озвученному 18 декабря решению, средства за свои доли в бывших совместных предприятиях (СП) иностранные организации получат на спецсчет типа С. Отреагировав на него, в OMV заявили о готовности предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав.

В декабре 2022 года Путин подписал указ, которым «Газпрому» было запрещено приобретать газ и услуги у СП компаний из недружественных стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea. Теперь глава государства распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий перешли к созданным правительством России ООО. Российские акционеры получат в них доли, пропорциональные долям в СП. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний, перейдут самим ООО.

Ранее 20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что речь не идет о конфискации активов. «Никакого процесса изъятия не было и нет», — сказал он.