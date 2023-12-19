Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV лишились своих прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Это следует из указов, которые подписал президент России Владимир Путин, пишет РБК.

Глава государства распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий перешли к созданным правительством России ООО. Российские акционеры получат в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях (СП).

Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим ООО. Их, в свою очередь, предлагается приобрести АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением) и «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями). Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

