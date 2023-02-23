Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке»

Компания Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов

Немецкая компания Wintershall Dea решила списать долю в «Северном потоке» после взрывов. О принятом руководством решении сообщается в опубликованном годовом отчете.

В упомянутом документе указали, что в связи со сложившейся на международной арене ситуацией «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции».

Представители компании уточнили, что, являясь миноритарным акционером, Wintershall Dea поддерживает действия Nord Stream AG, направленные на стабилизацию трубопроводной системы с целью снизить риски для судоходства и окружающей среды.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение терактов на «Северных потоках» в СБ ООН.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.