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13:38, 22 февраля 2023Мир

В Кремле отреагировали на обсуждение терактов на «Северных потоках» в СБ ООН

Пресс-секретарь Песков: к терактам на «Северных потоках» удалось привлечь внимание

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Обсуждение терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбезе ООН) указывает на то, что к этой теме удалось привлечь внимание, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Свое мнение представитель Кремля высказал в беседе с журналистами, его цитирует РИА Новости.

«Удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией», — указал он, реагируя на обсуждение терактов в Совбезе.

Песков добавил, что взрывы «можно и нужно» расценивать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента инфраструктуры.

Ранее постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад не заинтересован в объективном расследовании взрыва на газопроводе «Северный поток».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.

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Варвара Кошечкина
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