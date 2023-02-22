В России не увидели интереса Запада к расследованию взрыва на «Северном потоке»

Небензя заявил, что Запад не заинтересован в честном расследовании по «Северному потоку»

Запад не заинтересован в объективном расследовании взрыва на газопроводе «Северный поток». На это на заседании Совета Безопасности ООН указал постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, на такую позицию указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии. «Разумеется, это только усиливает наши подозрения», — сказал дипломат.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад не дал назначить заседание Совбеза по «Северным потокам» в удобное для России время. По его мнению, это было сделано для того, чтобы «не смазать» эффект от возобновляющейся в то же время Чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.