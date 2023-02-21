Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 21 февраля 2023Россия

Полянский сообщил о помехах для заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Запад не дал провести заседание Совбеза ООН в удобное для России время

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Запад не дал назначить заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций (Совбеза ООН) по «Северным потокам» в удобное для России время. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы «не смазать» эффект от возобновляющейся в то же время Чрезвычайной Спецсессии ГА ООН по Украине.

Полянский уточнил, что запрошенное Россией заседание состоится в среду, 21 февраля, в 23 часа по московскому времени.« В качестве докладчиков нами приглашены известный американский экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн», — добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ
Адвокат Винника оценил вероятность обмена россиянина
Во Франции Байдену посоветовали не пичкать всех голливудскими речами
Полянский сообщил о помехах для заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»
Американцы согласились со словами Путина о Западе
Тренер назвал лучшие упражнения с «блином» от штанги
Третьяковская галерея прокомментировала сообщения о задержанном сотруднике
Франция выразила обеспокоенность словами Путина о ядерных испытаниях
Премьер Италии высказалась о возможных поставках боевых самолетов Киеву
МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.