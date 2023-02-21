Полянский сообщил о помехах для заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Запад не дал провести заседание Совбеза ООН в удобное для России время

Запад не дал назначить заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций (Совбеза ООН) по «Северным потокам» в удобное для России время. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы «не смазать» эффект от возобновляющейся в то же время Чрезвычайной Спецсессии ГА ООН по Украине.

Полянский уточнил, что запрошенное Россией заседание состоится в среду, 21 февраля, в 23 часа по московскому времени.« В качестве докладчиков нами приглашены известный американский экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн», — добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

