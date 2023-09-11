Путин продлил запрет «Газпрому» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Путин продлил ограничения «Газпрому» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Президент России Владимир Путин продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, до 1 октября 2024 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что ограничение действует, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Документ вносит коррективы в указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года.