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21:11, 11 сентября 2023Экономика

Путин продлил запрет «Газпрому» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Путин продлил ограничения «Газпрому» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, до 1 октября 2024 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что ограничение действует, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Документ вносит коррективы в указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года.

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    Юлия Мискевич
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