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16:34, 27 июля 2023Экономика

Нефтяной гигант рассказал о попытках уйти из России

Wintershall Dea ведет юридическое отделение бизнеса от предприятий в России

Фото: DPA / Swen Pförtner / Globallookpress

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, немецкая Wintershall Dea, ранее объявившая о решении покинуть российский рынок, проводит полное юридическое отделение бизнеса компании от долей в предприятиях, которые есть у нее в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу сырьевого гиганта Марио Мерена.

Точные сроки ухода из России он назвать затруднился, уточнив, что «это будет долгий процесс» и с властями по нему не контактируют. В то же время Wintershall Dea начала обсуждение продажи активов в совместных предприятиях (CП) с другим их акционером, которым является «Газпром».

22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Запрет распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.

В феврале стало известно, что Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов. В компании отметили, что «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры». Также немецкая фирма заявила, что потеряла два миллиарда евро дивидендов от совместных предприятий в России.

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    Дмитрий Воронин
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